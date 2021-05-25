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Вторник, 25 мая 2021, 15:24 мск

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Сербское оружие возвращается на американский рынок: подписан «исторический» контракт

Фото: zastava-arms.rs

Крупнейший в Сербии производитель стрелкового оружия – фабрика «Застава» из Крагуеваца подписала долгосрочный контракт на поставку спортивного и охотничьего оружия в США на сумму 235 млн долларов. Руководство сербской компании назвало заключенный с американской стороной договор «историческим».

«Этим договором фабрика обеспечивает стабильность бизнеса компании, которая является опорой специализированной промышленности Сербии, а также создает возможности для технического и технологического совершенствования производственного процесса», – пояснил генеральный директор оружейной фабрики Младен Петкович.

Как отмечает агентство Beta, долгосрочный контракт с деловыми партнерами из США фактически возвращает Сербию на американский рынок оружия, а также обеспечит предприятию непрерывное производство в течение следующих шести лет и гарантированную работу для 2,5 тысяч сотрудников фабрики.

Белград, Кирилл Борщев

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Метки / Сербия

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