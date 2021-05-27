Тюремная перспектива: суд оставил в силе приговор для 70-летнего внука Тито

Апелляционный суд в Белграде отклонил жалобу адвокатов на приговор Высшего суда и оставил в силе его решение о восьми месяцах тюрьмы и лишении водительских прав для 70-летнего Эдварда Тито за ДТП в пьяном виде, в котором погиб человек.

Авария произошла в белградском районе Земун в 1992 году, когда Эдвард Тито на своей машине скорости 110 км/ч выехал на встречную полосу движения, врезался в автомобиль и затем в столб. После столкновения пассажир, находящийся в его машине, погиб, а остальные участники ДТП получили тяжёлые травмы. В крови нарушителя обнаружили 2.05 промилле алкоголя.

Внук югославского лидера Йосипа Броза Тито скрылся, с 2008 года он объявлен в международный розыск, хотя известно, что он проживает в Загребе и даёт оттуда интервью, полные ностальгии по Белграду и родственникам.

Решение Апелляционного суда Белграда лишило возможности приговоренного наследника Тито выйти из списка преступников, находящихся в международном розыске.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.05.21

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