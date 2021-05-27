Дружит с Лукашенко: сербская оппозиция потребовала от Евросоюза ввести санкции против президента Вучича

Сербская оппозиция потребовала от Европейского Союза ввести санкции против президента Сербии Александра Вучича за поддержку дружественных отношений с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом говорится в открытом обращении секретаря «Партии свободы и справедливости» Аны Стеванович к депутату Европарламента и докладчику по Сербии Владимиру Билчику.

«Мы приветствуем ваше осуждение президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с арестом Романа Протасевича, активиста белорусской оппозиции, которому грозит до 15 лет лишения свободы. Вы резко осудили эту акцию, назвав Лукашенко диктатором, и заявили о незамедлительной реакции Евросоюза», – говорится в письме, которое цитирует «Балканист.ру».

Представитель сербской оппозиции считает, что такая линия внешней политики Евросоюза должна иметь логическое продолжение и в отношении президента Сербии, который ценит давние отношения с Белоруссией и её лидером. «Именно из-за этого сурового осуждения мы спрашиваем вас, почему тогда вы поддерживаете режим Александра Вучича, президента Республики Сербия, который лично встречает Александра Лукашенко в аэропорту с высшими государственными почестями?» – заявила Стеванович.

«B Европе только Александр Вучич и его режим благосклонно относятся к Александру Лукашенко и его способу управления Белоруссией. После выборов в Белоруссии в 2020 году таблоиды и СМИ Сербии, находящиеся под полным контролем Александра Вучича, сердечно поздравили Лукашенко с победой. Если сравнивать способы управления государством, Вучич скопировал модель Лукашенко, поставив под свой контроль почти все СМИ. На данный момент, в отличие от своего образца для подражания, Вучич не арестовывает видных лидеров оппозиции, а вместо этого ведет долгосрочные кампании против них через свои таблоиды и СМИ», – заявила оппозиционерка.

Стоит напомнить, что Белоруссия и Сербия действительно поддерживают дружественные отношения. В апреле 1999 года во время натовских бомбардировок Лукашенко, несмотря на отказ Альянса гарантировать его безопасность, прилетел в Югославию и шесть часов – под вой сирен – встречался с югославским лидером Слободаном Милошевичем, став единственным лидером, посетившим страну во время агрессии НАТО. Этот поступок в Сербии помнят и ценят до сих пор. Кроме того, Белоруссия занимает твёрдую позицию относительно территориальной целостности Сербии, не признавая самопровозглашенную республику Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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