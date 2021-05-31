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Понедельник, 31 мая 2021, 15:49 мск

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Мощный взрыв в центре Белграда: много раненых

Сегодня утром в центре Белграда прогремел мощный взрыв. В ресторане быстрого питания на улице Чика Любина, расположенном недалеко от площади Республики, взорвался газовый баллон.

Пострадало несколько человек, один из которых в тяжелом состоянии в настоящее время находится в клиническом центре. Остальные пострадавшие получили серьезные, но не опасные для жизни травмы.

В результате взрыва были повреждены близлежащие магазины и квартира, расположенная над разрушенным рестораном. Место происшествия оцеплено полицией, проводится расследование.

Белград, Катарина Лане

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