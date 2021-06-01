«Признание Косово – не единственная цель Запада»: Александр Вучич заявил о новых вызовах для Сербии

Коллективный Запад намерен не только добиться от Сербии признания независимости Косово, но и готов снова разрушить экономику страны, «развивающейся с молниеносной скоростью». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Глава государства указал на растущее давление со стороны европейских стран, которые в последнее время начали активно «развивать» отношения с властями Приштины. «Мы знали, что это будет происходить, и для паники нет оснований», – заверил Вучич, комментируя вбросы в СМИ о возможных признаниях независимости Косово со стороны Испании, а также Греции, которая ранее установила торговые отношения с Косово и на днях преобразовала свое косовское торгпредство в Канцелярию по политическим вопросам.

Стоит отметить, что Испания опровергла информацию об установлении дипломатических отношений с Приштиной, заявив, что придерживается прежней позиции о территориальной целостности Сербии.

«Давление на Сербию растёт, и оно связано не только с требованиями признать независимость Косово, но и с тем, чтобы остановить усиление экономической мощи Сербии, которая по итогам первого квартала текущего года стала первой в Европе по темпам роста ВВП, обогнав Францию, Германию и Австрию. Любая попытка прервать развитие нашей экономики грозит катастрофой. Мы обеспечиваем себе время, а это ни в чьих интересах. Сербия сегодня находится на отличной позиции и возникает вопрос, с чего бы это было выгодно остальным. Сербия всех устраивает, когда она слабая, маленькая и виноватая. Я никогда не отступлю от борьбы за сербский народ», – подчеркнул президент Сербии, и анонсировал новые отзывы признания независимости Косово.

«Тогда вы увидите, на что способна маленькая Сербия, и как она борется», – заявил Вучич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 31.05.21

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