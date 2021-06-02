В США испытают артиллерийскую установку сербского производства

На вооружении американской армии могут появиться сербские системы артиллерии. В США прибыли самоходные установки Nora И-52, которые пройдут полевые испытания боевой эффективности на военных полигонах в штате Аризона.

По мнению военных экспертов, Nora B-52 может составить серьезную конкуренцию американским производителям, а также оружейным фирмам из Израиля и Швеции, принявшим участие в тендере на поставку для армии США самоходных артиллерийских установок.

Производимые ранее на базе сербского FAP-2632 или российского КамАЗ-63501 артиллерийские установки для нового потенциального заказчика собраны на основе шасси германского бронированного MAN.

Гордость сербской «оборонки» – 155-миллиметровая гаубица Nora соответствует стандартам НАТО, и с использованием реактивных снарядов способна поражать цели на расстоянии более 40 километров. Автоматизированная система перезарядки позволяет добиться достаточно высокой скорострельности. Точность огня обеспечивается усовершенствованными устройствами прицеливания.

Полевые испытания Nora B-52 продлятся примерно три месяца.

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 02.06.21

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