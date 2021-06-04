ЧП в Сербии: на военном заводе произошла серия взрывов

Сегодня ночью в сербском городе Чачак на военном заводе «Слобода» произошла серия взрывов. По предварительным данным, ЧП произошло на складе боеприпасов.

Во время взрывов в расположенных вблизи завода зданиях лопнули стекла, повреждены автомобили, припаркованные на улице. На месте происшествия работают гражданские и военные пожарные и спасатели.

По данным сербских СМИ, в момент детонации в здании находились около шестидесяти работников. Местные власти заверили, что инцидент обошёлся без человеческих жертв.

Сейчас фабрика обесточена, в помещениях отключен газ. Коллектив фабрики эвакуирован, граждане, проживающие вблизи «Cлободы», также переведены в безопасное место.

Министр обороны Сербии Александр Вулин уточнил, что во избежание жертв, возможно, придётся эвакуировать часть города Чачак.

Чачак, Катарина Лане

Чачак. Другие новости 03.06.21

Венгрия рассчитывает открыть собственное производство российской вакцины от covid-19. / Президент Сербии выдвинул ультиматум Приштине и ЕС. / Скандал в Белграде: одиозный сербский политик устроил погром. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»