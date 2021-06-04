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Пятница, 4 июня 2021, 13:24 мск

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ЧП в Сербии: на военном заводе произошла серия взрывов

Сегодня ночью в сербском городе Чачак на военном заводе «Слобода» произошла серия взрывов. По предварительным данным, ЧП произошло на складе боеприпасов.

Во время взрывов в расположенных вблизи завода зданиях лопнули стекла, повреждены автомобили, припаркованные на улице. На месте происшествия работают гражданские и военные пожарные и спасатели.

По данным сербских СМИ, в момент детонации в здании находились около шестидесяти работников. Местные власти заверили, что инцидент обошёлся без человеческих жертв.

Сейчас фабрика обесточена, в помещениях отключен газ. Коллектив фабрики эвакуирован, граждане, проживающие вблизи «Cлободы», также переведены в безопасное место.

Министр обороны Сербии Александр Вулин уточнил, что во избежание жертв, возможно, придётся эвакуировать часть города Чачак.

Чачак, Катарина Лане

Чачак. Другие новости 03.06.21

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