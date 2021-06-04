«Дело» генерала Младича: президент Вучич предупредил о новом витке давления на Сербию

Сербию ожидает новая волна давления в связи с предстоящим в ближайший вторник вынесением приговора Гаагским трибуналом сербскому генералу Ратко Младичу. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, обратив внимание, что вечером того же дня состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором ему отказано в выступлении.

«Сами сделайте вывод, случайно ли вынесение приговора генералу Ратко Младичу назначено на один и тот же день с заседанием Совета Безопасности ООН, на котором мы снова услышим критику в адрес Сербии. Нет нужды говорить о том, как тяжела будет эта ситуация для сербского народа и Сербии», – сказал Вучич.

По его словам, «существует техническая проблема» с заседанием Совбеза ООН. «На данный момент Серж Браммертц (главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ)) и Кармель Аджиус (председатель Механизма в Гааге, наследника Гаагского Трибунала) имеют право выступить, в то время как у меня нет такой возможности», – пояснил сербский лидер, и при этом отметил, Гаагский трибунал только однажды отправил на ознакомление рассматриваемые дела сербским судам, в то время как боснийским судам было доставлено 13 дел.

«Если мне не позволят выступить, я сам полечу в Hью-Йорк», – заявил Вучич.

Напомним, генерал Ратко Младич возглавлял штаб Войска Республики Сербской во время распада Югославии. Он руководил рядом операций во время войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а в 1996 году был обвинён Международным трибуналом за военные преступления во время гражданской войны.

Российские и сербские СМИ неоднократно сообщали, что во время заключения в Гааге генерал Младич лишен возможности получить адекватную медицинскую помощь, несмотря на стремительное ухудшение состояния его здоровья. Кроме того, генералу было отказано в поездке в Москву на лечение, хотя Россия гарантировала возвращение Младича в Гаагу.

Белград, Катарина Лане

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