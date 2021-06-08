Президент Сербии выступит на заседании Совета Безопасности ООН

Сегодня президент Сербии Александр Вучич выступит на заседании Совета безопасности (СБ) ООН, где будет представлен отчет Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич.

По ее словам, СБ ООН проявил уважение к Вучичу, сделав исключение из протокола заседания и предоставив сербскому лидеру возможность принять участие. «Я горжусь тем, что в эти трудные для нашей страны моменты буду вместе с президентом во время заседания Совета безопасности ООН. Я верю, что речь президента станет исторической, и что наш народ будет [им] гордиться», – цитирует премьер-министра «Балканист.ру».

Напомним, сегодня до заседания Совета Безопасности ООН в Гааге вынесут приговор сербскому генералу Ратко Младичу. Президент Сербии ранее заявил, что международное сообщество использует эти два события для политического давления на Белград.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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