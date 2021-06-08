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Вторник, 8 июня 2021, 13:45 мск

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Президент Сербии выступит на заседании Совета Безопасности ООН

Фото: официальный сайт президента Сербии

Сегодня президент Сербии Александр Вучич выступит на заседании Совета безопасности (СБ) ООН, где будет представлен отчет Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич.

По ее словам, СБ ООН проявил уважение к Вучичу, сделав исключение из протокола заседания и предоставив сербскому лидеру возможность принять участие. «Я горжусь тем, что в эти трудные для нашей страны моменты буду вместе с президентом во время заседания Совета безопасности ООН. Я верю, что речь президента станет исторической, и что наш народ будет [им] гордиться», – цитирует премьер-министра «Балканист.ру».

Напомним, сегодня до заседания Совета Безопасности ООН в Гааге вынесут приговор сербскому генералу Ратко Младичу. Президент Сербии ранее заявил, что международное сообщество использует эти два события для политического давления на Белград.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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