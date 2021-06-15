«Молниеносный удар»: в Сербии начались масштабные военные учения

Сегодня рано утром 15 000 солдат и офицеров вооруженных сил Сербии были подняты для проверки боевой готовности по приказу Главнокомандующего и президента страны Александра Вучича.

Военные тактические учения «Молниеносный удар 2021», в которых участвуют наземные войска, авиация и ПВО, а также спецназ и десантники, призваны проверить уровень оперативной боеспособности армии.

Учения пройдут на восьми точках по всей территории Сербии, в ходе них будет выполняться боевая стрельба. Центральным событием «Молниеносного удара 2021» станет выступление вооруженных сил 27 июня на полигоне Пештер, где высшее руководство Сербии «оценит решительность, тренированность, огневую мощь и уровень подготовки ВС Сербии в ответе на вызовы, риски и угрозы безопасности Сербии, говорится в сообщении министерства обороны страны.

28 июня в г. Крагуевац будет организована демонстрация возможностей сербской армии для всех желающих граждан.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.06.21

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