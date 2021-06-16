Евросоюз снимает коронавирусные ограничения с Сербии

Еврокомиссия включила Сербию в список стран, безопасных для путешествий. Границы ЕС для граждан Сербии официально откроются в пятницу, 18 июня.

Наряду с Сербией, в список включены США, Гонконг, Тайвань, Албания, Северная Македония, Макао, Саудовская Аравия и Ливан, сообщают сербские СМИ со ссылкой на европейские источники.

Напомним, Евросоюз 1 июля прошлого года вследствие пандемии коронавируса составил список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Евросоюза. В связи с последними дополнениями в нем окажется 15 государств.

Брюссель, Катарина Лане

Брюссель. Другие новости 16.06.21

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