Сербская армия провела самые крупные в истории военные учения в ночное время

Более 750 военнослужащих 3-й бригады Вооруженных сил Сербии при поддержке подразделений ВВС и ПВО успешно провели крупнейшие в истории сербской армии ночные учения на полигоне «Пасулянске ливаде» вчера ночью, говорится в сообщении министерства обороны страны.

В заявлении отмечено, что сложные боевые действия тактической группы проводились на учениях оборонительной операции в ночное время с применением самых современных оптико-электронных средств, недавно принятых на вооружение. Начальник Генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович сообщил, что армия способна выполнять все боевые задачи, в том числе в сложных метеорологических условиях в ночное время.

«В течение последних семи дней Вооружённые силы Сербии проводили учебные высокоинтенсивные мероприятия в воздушном пространстве, на воде и на суше. Сегодня мы присутствовали на проведении оборонительной операции в ночное время. Это требовательные, сложные маневры с непростыми элементами», – сказал он.

Мойсилович отметил, что в ходе учений сербская армия доказала, что может выполнять боевые задачи не только в оборонительных, но и в наступательных операциях ночью, что укрепляет уверенность в боевой технике, имеющейся у Вооруженных сил, ПВО и авиации Сербии.

Ночные маневры были частью совместных тактических учений с боевой стрельбой «Mолниеносный удар – 2021».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 22.06.21

Давление на Белград нарастает: президент Сербии раскрыл детали переговоров об урегулировании косовской проблемы. / Будапешт потребовал от Киева вернуть венгерскому языку статус регионального на Украине. / Черногория отправила косовским боевикам партию вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»