Президента Сербии вызвали на кулачный бой: оппозиционер получил удар в лицо

Представители оппозиционной Народной партии во главе с ее лидером Вуком Еремичем устроили провокацию в резиденции президента Сербии в Белграде. Четверо активистов вошли в здание, где находится кабинет главы государства, и заявили, что пришли с ним драться, передает «Балканист.ру».

По словам Еремича, президент Александр Вучич «сам позвал их на бой». На самом деле накануне глава государства заявил, что если представители Народной партии хотят его линчевать, то пусть приходят. В итоге Вучич выполнил своё обещание и спустился из кабинета к пропускному пункту резиденции, где его ждали пришедшие на кулачный бой оппозиционеры.

Еремич сообщил, что схватил президента за рукав и предложил выйти на улицу, а Вучич в ответ ударил его по лицу. При этом глава государства назвал оппозиционеров и бывшего министра иностранных дел Сербии Еремича худшими из преступников – ворами, которые грабили государство, когда были у власти, после чего повернулся и ушёл.

Комментируя этот инцидент, глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что, находившиеся в резиденции сотрудники специального отряда военной полиции «Кобра» «помешали» лидеру Народной партии и трем его соратникам «получить то, за чем они пришли». «Я благодарю сотрудников «Кобры» за то, что они сумели помешать Еремичу и еще троим получить от президента Вучича то, за чем они пришли и чего заслужили», – сказал министр.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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