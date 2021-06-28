«Молниеносный удар 2021»: Сербия провела масштабные учения с участием российской военной техники

В Сербии прошли крупнейшие за несколько десятилетий учения «Молниеносный удар 2021» с участием российской военной техники, в том числе танков Т-72МС, модернизированных бронетранспортеров БРДМ-2М, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-35, передает «Балканист.ру».

В рамках учений прошли стрельбы из ЗРПК «Панцирь-С1». Всего в маневры были вовлечены свыше 2,3 тысячи военнослужащих Вооруженных сил и ПВО Сербии.

Ранее Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Белград также приобрел батарею ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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