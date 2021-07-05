российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 июля 2021, 11:13 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Производство «Спутник V»: в Сербию прибывает из России субстанция для препарата

Сегодня в Сербию будет доставлена партия базовой субстанции, необходимой для производства первого компонента 250 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Через десять дней в страну должна прибыть субстанция для изготовления такого же количества второго компонента препарата, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что по 18 образцов из каждой партии препарата, произведенного на базе института Торлак, будут отправлены в российский институт им Н.Ф. Гамалеи на проверку, после чего вакцина сможет поступить на рынок.

Как отметил председатель Межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией, министр сербского правительства Ненад Попович, субстанция будет поступать в Сербию регулярно в соответствии с ранее согласованными объемами. Согласно договоренностям, только на начальном этапе в Сербии предполагается произвести четыре миллиона доз вакцины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.07.21

Россия готова вложить миллиарды в Черногорию. / Под внешним управлением Запада: Черногория движется к краху. / Россия готова наращивать экспорт продовольствия в Сербию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Россия готова наращивать экспорт продовольствия в Сербию

Украинцы – это русские: Киев повторяет «этническое безумие» государств бывшей Югославии

Президент Хорватии: Сербия должна выбрать – ЕС или Москва

«Башня Белград»: в столице Сербии возвели самый высокий небоскреб в юго-восточной Европе

97% обвинений сняты: Гаагский суд вынес приговор экс-руководителям Службы госбезопасности Сербии

В Сербии скончался последний узник хорватского концлагеря Ясеновац

Президент Сербии объяснил, почему ЕС не спешит расширяться на Балканах

«Черная дыра Европы»: косовские «власти» проповедуют откровенный политический экстремизм

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Экономика, Европа, Сербия,