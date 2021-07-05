Производство «Спутник V»: в Сербию прибывает из России субстанция для препарата

Сегодня в Сербию будет доставлена партия базовой субстанции, необходимой для производства первого компонента 250 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Через десять дней в страну должна прибыть субстанция для изготовления такого же количества второго компонента препарата, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что по 18 образцов из каждой партии препарата, произведенного на базе института Торлак, будут отправлены в российский институт им Н.Ф. Гамалеи на проверку, после чего вакцина сможет поступить на рынок.

Как отметил председатель Межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией, министр сербского правительства Ненад Попович, субстанция будет поступать в Сербию регулярно в соответствии с ранее согласованными объемами. Согласно договоренностям, только на начальном этапе в Сербии предполагается произвести четыре миллиона доз вакцины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.07.21

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