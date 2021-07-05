Власти Белграда предупредили об опасности заражения смертельной лихорадкой Западного Нила

В столице Сербии вновь активизировался смертельно опасный вирус лихорадки Западного Нила, переносчиком которого являются комары. Об этом предупредили власти Белграда и призвали граждан быть бдительными.

«Появление вируса лихорадки Западного Нила было ожидаемым, поэтому мы заранее начали процесс подключения авиации. К сожалению, наши подозрения оправдались, поэтому я призываю своих сограждан быть осторожными, не игнорировать симптомы и обязательно вызвать врача при появлении высокой температуры, головной боли, слабости или сыпи в области груди», – передает «Балканист.ру» слова директора коммунальной службы Белграда Марко Попадича.

Власти сербской столицы призвали жителей быть ответственными, использовать репелленты и сетки от комаров, а также избегать пребывания на улице в период наибольшей активности этих насекомых с семи вечера до полуночи. В это же время планируется дезинсекция городских районов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.07.21

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