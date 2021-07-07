Президент Сербии предупредил об опасности летней волны коронавируса

В Сербии отмечен подъем заболеваемости коронавирусом, что в условиях появления новых штаммов может привести к новой волне эпидемии. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Я боюсь, что из-за всех этих новых штаммов новая волна пандемии начнется летом, а не осенью», – сказал сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии сообщил, что до конца года государство закупит самую современную медицинскую технику, которая позволит лечить пациентов более эффективно. По его словам, такого оборудования нет ни в одной больнице от Вены до Стамбула.

Комментируя очередные выпады оппозиции, Вучич подчеркнул, что не может понять критику в отношении инвестиций в здравоохранение, которая является одной из трех главных опор любого государства. «Здравоохранение составляет более четверти бюджета. И поэтому мы добиваемся прогресса в этой области», – сказал президент Сербии.

За последние сутки в Сербии зафиксировано 110 новых случаев заражения коронавирусом. Двое инфицированных умерли.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 07.07.21

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