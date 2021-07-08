В Белграде решили возобновить коллективные свадьбы

В столице Сербии решили возобновить приостановленные из-за пандемии коронавируса коллективные свадьбы 18 июля. По мнению городских властей, такие торжества, которые до эпидемии традиционно проводились около здания мэрии, улучшают демографическую ситуацию в стране.

«После 22 лет прекрасной традиции коронавирус помешал нам провести мероприятие в прошлом году, и именно по этой причине мы с нетерпением ждем коллективной свадьбы в этом году», – передает «Балканист.ру» слова мэра Белграда Зорана Радойичича.

Как сообщил градоначальник, молодоженам предоставят целый ряд льгот, от бесплатных свадебных платьев и сопутствующих деталей до свадебных подарков. «Мне будет очень приятно стать кумом молодоженов. Брак – основная ячейка общества, и ценности, которые мы продвигаем через это мероприятие, очень важны для всех. Улучшение демографической обстановки важно, а таким способом содействия браку и поддержке молодоженов мы вносим и свой вклад», – отметил мэр Белграда.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 08.07.21

Индийский штамм коронавируса угрожает туристическому сезону в Греции. / Президент Сербии предупредил об опасности летней волны коронавируса. / Косовский «парламент» принял резолюцию о геноциде в Сребренице. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»