Коронавирус снова атакует Балканы

Над государствами балканского региона вновь нависла угроза эпидемии коронавируса. Пока министерства здравоохранения стран предпринимают меры по борьбе с новыми штаммами коронавируса, эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается с каждым днем, пишет «Балканист.ру».

В частности, в Боснии и Герцеговине (БиГ) зафиксирован первый случай заражения гамма-штаммом коронавируса. Инфекция была выявлена у прибывшего иностранца. Как заявил лава лаборатории Ветеринарного факультета Сараевского университета Теуфик Голетич, появление нового штамма «дополнительно усложняет ситуацию в стране». Рост заболеваемости в БиГ остается на высоком уровне. В относительном выражении смертность от последствий заражения Covid-19 в стране является одной из самых высоких в мире.

Для Словении плачевно закончилась поездка группы выпускников на испанский курорт Льорет-де-Мар. По данным Национального института общественного здоровья, коронавирус выявлен у 191 участника поездки из четырехсот. Словенские эпидемиологи подозревают, что молодые люди могли подцепить более заразный штамм инфекции под названием «дельта плюс». Ранее власти Словении объявили об окончании эпидемии Covid-19 в стране. В настоящий момент в лечебных учреждениях республики находится 51 пациент с ковидом.

Власти Сербии также готовятся к ухудшению ситуации. Ранее президент страны Александр Вучич предупреждал, что новая волна заболеваемости возможна уже летом. В связи с этим особенную актуальность приобретает вопрос вакцинации. Сейчас в стране привили почти половину взрослого населения. В распоряжении сербов четыре вакцины: Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V».

Российский препарат «Спутник V» вызвал наименьшее число случаев побочных реакций по сравнению с другими препаратами, но все дозы российского препарата уже израсходованы.

Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что в Белграде ждут, пока российский центр Гамалеи одобрит образцы «Спутника V», расфасованные в сербском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак». После этого в стране начнется массовое производство российской вакцины.

Сараево – Любляна – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Сараево – Любляна – Белград. Другие новости 12.07.21

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