«Это нарушение Конституции» – президент Сербии высказался о перспективах обязательной вакцинации

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что является сторонником обязательной вакцинации для определенных категорий граждан, например, медработников. Однако, согласно Конституции страны, такой шаг властей был бы нарушением прав человека.

Вучич сказал, что поддерживает методы борьбы с пандемией, принятые во Франции и Греции, предусматривающие обязательную вакцинацию медработников, и введение электронных сертификатов о вакцинации, дающих право на посещение клубов, театров и кинотеатров. При этом он подчеркнул, что права человека не должны пострадать, так как их защищает Конституция. Сербский лидер указал, что, например, Германия отказалась от введения мер по примеру Франции только потому, что они нарушают права человека.

«У нас есть Конституция, согласно которой, все равны. Как я могу сказать кому-нибудь, что бы он там ни думал, а я, напомню, сторонник вакцинации, что он может войти в торговый центр, если сделал прививку, и не может, если нет? Как же тогда я могу защищать Конституцию? Безотносительно того, что я не скрываю, что думаю о тех, кто не хочет прививаться», – заявил Вучич.

«Если вы спросите меня, являюсь ли я лично сторонником того, что делают Макрон или Мицотакис, я отвечу, что – да, и завтра же сделал бы то же самое. Но есть ограничивающий фактор – Конституция», – подчеркнул президент Сербии.

При этом Вучич обратил внимание, что в Сербии начинается сезон футбольных и баскетбольных матчей, и граждане требуют свободного доступа на стадионы, забывая о том, что полные трибуны только ускоряют распространение инфекции.

По словам президента, в настоящее время Сербии зафиксирована рост уровня заболеваемости коронавирусом, который за неделю поднялся на 20%. Он также уточнил, что хуже всего процесс вакцинации идет в мусульманских районах страны, в городах Тутин, Сьеница и Нови –Пазар, а также в центральной Сербии – городах Лайковац, Мионица, Уб.

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 14.07.21

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