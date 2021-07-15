Президент Сербии анонсировал поставки в страну новой вакцины от коронавируса

В ближайшем будущем для граждан Сербии будет доступна еще одна – пятая по счету – вакцина от коронавируса. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, поставки ожидаются в октябре.

Глава государства подчеркнул, что в Сербии возможна очередная волна эпидемии COVID-19, вызванная новыми штаммами вируса, и призвал граждан привиться от коронавируса.

«У нас 1,3 млн свободных доз вакцины, специалистам нужно разобраться с вопросом третьей прививки, и прошу привиться всех, кто ещё этого не сделал. В октябре мы ожидаем прибытия пятой вакцины Moderna, у нас на днях начнётся фасовка российской вакцины и скоро заработает производство китайской. Нам не нужен новый локдаун! Если мы хотим увеличения зарплат, нам нужен рост экономики. Ваша ответственность очень важна», – сказал президент Сербии на церемонии открытия новой больницы в белградском районе Борча.

Вучичи указал, что политики, собирающие политические очки на страхах людей, поступают непорядочно. «Перестаньте толкать людей к смерти своей ложью. Нет ничего отвратительнее, чем наживаться на несчастьях других», – заявил сербский лидер.

Напомним, на данный момент граждане Сербии могут привиться российским препаратом «Спутник V», китайским Sinopharm, американо-немецкой Pfizer-BioNTech и британской AstraZeneca. В стране наблюдается незначительный рост количества заболевших.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.07.21

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