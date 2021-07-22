Борьба с мафией в Сербии затронула интересы политических противников президента Вучича

Борьба с мафией в Сербии затронула интересы отдельных политиков. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, комментируя высказывания арестованного по обвинению в ряде тяжких преступлений Велько Беливука, который утверждает, что о некоторых услугах его якобы просил именно глава государства, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что Беливук был арестован по подозрению в организации покушения на президента Сербии, а также в участии в многочисленных убийствах своих конкурентов, похищениях людей, рэкете, торговле наркотиками. Сегодня оппозиционное издание Krik опубликовало отрывки из допроса Беливука с его утверждениями, что якобы именно Вучич «просил его об услугах разного рода» – в частности, о разгоне митингов или контроле болельщиков на футбольных матчах, которые выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес президента.

Комментируя эти заявления, Вучич подчеркнул, что никогда не встречался с Беливуком, за которым явно стоят политические структуры. «Я никогда в жизни не встречался с этим человеком и тем более не разговаривал с ним. Я готов сесть в тюрьму до конца своих дней, если я с ним виделся. Напомню, что господин Беливук на допросе заявил, что он никого не убивал, не пытал и вообще – приличный человек, которого преследует режим. Его подельник свалил вину за убийства на меня и [Александра] Вулина (министра внутренних дел Сербии). Я думал, отвечать ли вообще на эти обвинения, и решил сделать обращение к нации, чтобы показать людям, что происходило», – сказал Вучич.

«Беливук, видимо, решил стать кандидатом в президенты, а его подельник – мясник Mилькович – премьер-министром. Перед ними и их политическими подельниками я отступать не буду. Я буду противостоять им, пока жив!» – заявил президент Сербии, добавив, что выступит с обращением к гражданам в ближайшие два дня.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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