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NewDayNews.ru

Пятница, 23 июля 2021, 11:24 мск

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В разгар туристического сезона Черногория ужесточает антиковидные меры

Фото: pixabay

С сегодняшнего дня и до 2 августа в Черногории остановлена работа ночных клубов и дискотек, вне зависимости от того, расположены ли они в закрытом помещении или на открытом воздухе. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Кроме того, под запрет попадают праздничные мероприятия, музыкальные фестивали и любые массовые скопления людей в закрытых помещениях.

Местные СМИ сообщают, что после 2 августа власти рассмотрят ужесточение мер в отношении работы кафе и ресторанов. Речь идет о возможном ограничении нахождения посетителей внутри объектов общепита.

Инспекция по контролю за соблюдением антиковидных мер намерена жестко следить за количеством людей, собирающихся вместе, и за наличием живой музыки на террасах кафе и ресторанов.

После 2 августа в случае ухудшения эпидемиологической обстановки срок действия мер будет продлён.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Черногории выявлено новых 63 случая коронавируса. Приморский город Будва вчера, 22 июля, стал «рекордсменом» по числу заражённых: зафиксировано 62 заболевших на 10 000 жителей.

В Черногории обе дозы вакцины от коронавируса получило лишь 32,3% взрослого населения.

Подгорица, Катарина Лане

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Балканы, Европа, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Туризм, Коронавирус из Китая,