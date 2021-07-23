В разгар туристического сезона Черногория ужесточает антиковидные меры

С сегодняшнего дня и до 2 августа в Черногории остановлена работа ночных клубов и дискотек, вне зависимости от того, расположены ли они в закрытом помещении или на открытом воздухе. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Кроме того, под запрет попадают праздничные мероприятия, музыкальные фестивали и любые массовые скопления людей в закрытых помещениях.
Местные СМИ сообщают, что после 2 августа власти рассмотрят ужесточение мер в отношении работы кафе и ресторанов. Речь идет о возможном ограничении нахождения посетителей внутри объектов общепита.
Инспекция по контролю за соблюдением антиковидных мер намерена жестко следить за количеством людей, собирающихся вместе, и за наличием живой музыки на террасах кафе и ресторанов.
После 2 августа в случае ухудшения эпидемиологической обстановки срок действия мер будет продлён.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в Черногории выявлено новых 63 случая коронавируса. Приморский город Будва вчера, 22 июля, стал «рекордсменом» по числу заражённых: зафиксировано 62 заболевших на 10 000 жителей.
В Черногории обе дозы вакцины от коронавируса получило лишь 32,3% взрослого населения.
Подгорица, Катарина Лане
Подгорица. Другие новости 22.07.21
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