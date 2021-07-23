В Сербии рассмотрят необходимость повторной вакцинации от коронавируса

Национальный комитет по иммунизации населения Сербии сегодня проведёт заседание, на котором сформирует свою позицию о необходимости повторной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич.

«Кризисный штаб выступит с сообщением для граждан на следующей неделе. Вакцин у нас достаточно. Хватит всем, кто уже привился, тем, кто ещё не сделал прививку, и тем, кому будет рекомендовано принять третью дозу, а также всем, кто пожелает этого самостоятельно. Мы найдём способы дополнительно мотивировать граждан защитить свое здоровье», – сказала Брнабич.

Согласно последним данным, в Сербии вакцинировано примерно 38% населения.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.07.21

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