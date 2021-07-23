Власти Сербии анонсировали новый пакет госпомощи бизнесу и населению

Правительство Сербии продолжит материальную господдержку граждан во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов страны Синиша Мали. По его словам, таким образом власти также стремятся не допустить закрытия предприятий малого и среднего бизнеса.

«На следующей неделе автоперевозчики получат четвёртый транш материальной помощи: мы выплачиваем по им 600 евро за каждый автобус. В начале августа выплаты дождутся и самозанятые деятели культуры, которые остались неохваченными прошлогодним пакетом мер поддержки граждан. Всем работникам сферы туризма и общепита будут перечислены средства в размере минимальной оплаты труда, это произойдёт уже во второй раз. Пенсионеры в сентябре получат по 50 евро, а в ноябре всем остальным гражданам Сербии будет выплачено по 30 евро каждому», – уточнил Мали.

Министр также обратил внимание, что за последний год после начала эпидемии материальную помощь от государства получили все группы населения, в том числе и безработные, стоящие на учёте служб занятости. Кроме того, правительство Сербии выплачивало по 25 евро всем, кто привился минувшей весной от коронавируса.

Вместе с тем Мали подтвердил курс политики президента Сербии Александра Вучича, нацеленный на поднятие уровня жизни граждан, а также анонсировал увеличение минимального размера оплаты труда до 300 евро.

«Растет и размер среднего заработка – в апреле он составил 560 евро. Граждане Сербии могут быть уверены, что страна движется вперёд», – подчеркнуло министр финансов Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.07.21

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