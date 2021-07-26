Власти Сербии намерены значительно увеличить пособия при рождении детей

В Сербии планируется увеличить пособие гражданам при рождении детей. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. По его словам, для повышения рождаемости также будут приняты и другие решения.

«Я предлагаю повысить единовременное пособие за каждого новорожденного до 5 000 евро. Мы примем ряд финансовых мер для стимуляции рождаемости и поднимем возрастную границу для экстракорпорального оплодотворения до 42 лет и выше», – цитирует президента Сербии «Балканист.ру».

Издание отмечает, что в Сербии с 2006 года государство оплачивает процедуру ЭКО семьям, не имеющим возможности зачать ребёнка естественным путем. До настоящего времени женщина, подающая запрос на ЭКО, должна была быть не старше 40 лет. За счёт государства сербские семьи имеют право сделать две попытки.

Материальная помощь от государства за первого рожденного ребёнка составляет примерно тысячу евро, которая выплачивается единовременно. За второго ребёнка семья получает 2 180 евро. Это пособие поступает гражданам в течение двух лет. Третий ребёнок пополняет бюджет семьи на 13 000 евро, которые выплачиваются по частям в течение десяти лет. За четвёртого ребёнка полагается выплата в сумме 19 645 евро. Президент Сербии отметил, что правительство намерено повысить суммы выплат не только за первого новорожденного, но и за каждого последующего ребёнка в семье.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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