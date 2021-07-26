«Их цель – уничтожить Вучича»: глава МВД Сербии обвинил оппозицию в беспринципности

Сербская оппозиция накануне президентских и парламентских выборов перешла рамки дозволенного по отношению к президенту Сербии Александра Вучича. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин, комментируя информационную кампанию в оппозиционных СМИ, которые цитируют находящихся под стражей преступников с обвинениями в адрес главы государства.

«Высказывания убийц использованы в политической расправе, чтобы уничтожить (нас с президентом), если не физически, то политически», – констатировал он.

Ранее оппозиционные СМИ распространили информацию, что глава мафиозного бандформирования Велько Беливук, сидящий в тюрьме в ожидании суда за организацию покушения на сербского лидера и причастности к ряду других преступлений, со своими сообщниками якобы подчинялся приказам президента Сербии и министра внутренних дел страны, а также был членом правящей Сербской прогрессивной партии.

«Как можно верить на слово палачам? Все мы, кто поймал эту банду, теперь в центре внимания. В этой стране существуют законы и мораль, но они не действуют в отношении меня и Александра Вучича. В борьбе против Вучича они не гнушаются ничем, любая ложь им годится», – заявил глава МВД Сербии, указав, что оппозиция перешла рамки дозволенного в желании свергнуть сербского лидера.

«Когда мы с Вучичем были в оппозиции, мы такими методами не пользовались. Мы никогда не цитировали заявления Земунского клана, который сегодня поддерживают джиласовские СМИ (Драган Джилас – медиа-магнат и лидер оппозиционной Партии свободы и справедливости – прим.ред.). Вспомните, как Легия после убийства премьера (Mилодраг Улемек Легия, осуждённый в 2007 г. на 40 лет авторитет мафиозного Земунского клана за организацию убийства главы правительства Сербии Зорана Джинджича и убийство президента Сербии Ивана Cтамболича -прим.ред.) заявил, что он с покойным Джинджичем торговал сотнями килограммов кокаина? Мы с Вучичем никогда не использовали в политической борьбе это заявление, потому что это ложь и глупость. Мы как оппозиционеры знали, что существуют вещи, которые недопустимо причинять своей стране, тем более – ради политических очков или мотивов. Нынешняя оппозиция «потеряла берега» во всем, что касается Вучича. Представить себе невозможно, что мясник и его подельник стали политическими субъектами, и их заявления подаются как доказательства», – подчеркнул министр.

По его словам, клевета заключенных мафиози продолжает использоваться против президента Сербии, несмотря на то, что власти страны показали по телеканалу фотографии злодеяний преступников, издевательств над жертвами с обезглавленными телами, с которыми убийцы фотографировались, как с трофеями, и пересылали эти фото друг другу в специальном закрытом чате, а трупы уничтожали в промышленной мясорубке, чтобы скрыть следы преступлений.

«По всей Европе ловят мафиози, и никто всерьёз не воспринимает то, что там говорит некий Эль Чапо. Кого это волнует... A с нашей оппозицией в стране мы вынуждены объяснять людям, кого и за что мы схватили. Если бы мы не показали эти фото, все бы думали, что в мафии идут внутренние разборки, или, ещё хуже, начали бы требовать их освобождения, писать граффити «Правда за Велько» и тому подобное», – указал Вулин.

«Чтобы арестовать такую организованную преступную группировку, понадобилась мобилизация сил МВД, Агентства информационной безопасности и абсолютная поддержка прокуратуры по противодействию организованному криминалу. Это смог обеспечить только тот, кто обладает безусловным авторитетом у силовиков – Александр Вучич», – заключил глава МВД Сербии.

Напомним, ранее сербский лидер объявил о масштабной войне с мафией, которая запустила свои «щупальца» в госструктуры. Следствие разматывает клубок наркоафер, коррупционных схем, сеть жестоких расправ между членами конкурирующих мафиозных ОПГ из Черногории, которые развернули свою деятельность в Сербии и заручились поддержкой чиновников с целью свергнуть Вучича. В начале этого года силовики арестовали главаря мафии Велько Беливука, который орудовал под прикрытием фанатских околофутбольных группировок.

Президент Сербии лично сообщает общественности о ходе расследования.

Белград, Катарина Лане

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