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Понедельник, 2 августа 2021, 11:40 мск

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Граждане Сербии получат дополнительную помощь от государства

Фото: официальный сайт президента Сербии

Рост экономики Сербии, который имеет все шансы составить в этом году 7%, позволяет государству снова выделить средства на помощь гражданам. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«B конце сентября пенсионеры получат по 50 евро. В середине ноября и декабре этого года все совершеннолетние граждане также получат в общей сложности 50 евро. С нового года мы увеличим пенсии на 5%, а затем в феврале наших пенсионеров ждёт ещё одна выплата в размере 170 евро», – уточнил он.

Президент Сербии также заверил, что в следующем году увеличится размер средней зарплаты по стране – до 613 евро, а уровень минимальной вырастет до 300 евро.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.07.21

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