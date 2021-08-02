«Готовы ответить»: в Сербии президент и глава МВД подают на себя в суд

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с министром внутренних дел Александром Вулиным подают на себя суд, чтобы правоохранительные органы могли расследовать обвинения оппозиции о якобы их сотрудничестве с мафией.

Поводом стали заявления оппозиционных СМИ, что ожидающий суда лидер мафиозной группировки Велько Беливук будто бы подчинялся приказам президента и главы МВД Сербии. «Мы готовы ответить на всю ложь членов мафиозного клана и политиков-олигархов. Я готов к унизительной процедуре проверки на детекторе лжи, (готов рассказать), встречался ли я с этими бандитами и вступал ли с ними когда-либо в контакт. Я готов развеять эту ложь, потому что народ знает, кто встал на пути мафии и, кто главный виновник её тотального краха», – передает «Балканист.ру» слова Вучича.

«За семь месяцев борьбы с ОПГ в нашей стране у нас не произошло ни одного убийства, связанного с мафией. Покажите мне какую-то страну, где такое возможно. Многие нас поучают, как вести борьбу с преступностью, в то время как в их странах убивают журналистов и борцов с коррупцией. В Сербии подобного происходить не будет», – подчеркнут президент Сербии.

Глава МВД со своей стороны подтвердил, что мафиозные структуры стремятся убрать лидера страны с политической сцены. «Я готов к детектору лжи и отвечу на любой вопрос, связанный с Беливуком и Mильковичем. Я посадил в тюрьму десятки мафиози. Ожидаю, что каждый из них будет клеветать на меня, а Джилас и его СМИ разнесут эту ложь», – подчеркнул Вулин.

По данным оппозиционных СМИ, обвиняемые в ряде преступлений Беливук и Mилькович заявили на допросе, что якобы именно министр внутренних дел нашёл дом в окрестностях Белграда, где тела похищенных бандитами жертв после жестоких пыток уничтожали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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