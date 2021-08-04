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Среда, 4 августа 2021, 17:19 мск

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В Сербии решили назвать новую бронемашину именем скончавшегося посла в России

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич предложил назвать новую бронемашину в честь скончавшегося посла Сербии в Москве Мирослава Лазанского, который скоропостижно умер сегодня на 71 году жизни.

«Сегодня тяжёлый день. Мы потеряли Лазанского, и я ещё раз выражаю глубокое соболезнование его семье. Мы договорились с нашим военным предприятием «Jугоимпорт», что следующую боевую машину после «Милоша» и «Лазара» назовем «Лазански», – цитирует «Балканист.ру» слова главы государства.

«Jугоимпорт» – государственное оборонное предприятие, которое производит вооружение с 1949 года. «Милош» и «Лазар» – бронетранспортеры, выпущенные на этом заводе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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