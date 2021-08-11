В Белграде родился первый ребенок из замороженного эмбриона

Благодаря развитию медицины и возможности провести искусственное оплодотворение с использованием замороженного эмбриона в белградской гинекологическо-акушерской клинике «Народный фронт» 28-летняя жительница сербского города Нови-Пазар Энеса Ризванович родила здорового малыша. Мальчику дали имя Мехмед.

Молодая мама в интервью популярной сербской газете «Политика» выразила огромную благодарность за прием, заботу и профессионализм медицинских специалистов белградской клиники.

«Парам, у которых есть проблема с бесплодием, я советую не сдаваться. Мы с мужем боролись с бесплодием шесть лет. Потом мы пошли на первое искусственное оплодотворение, которое не было успешным. Но мы не сдались. Мы доверились бригаде сербских врачей ГАК «Народный фронт». В прошлом году нам рассказали о процедуре замораживания эмбриона, и мне хватило всего одного замороженного искусственно оплодотворенного эмбриона, чтобы я забеременела и родила сына. Вся беременность протекала хорошо, а команда врачей была превосходной. Сегодня мы выписываемся из клиники и едем домой в Нови-Пазар», – рассказала Энеса Ризванович.

Современные технологии, освоенные сербскими врачами, позволили парам замораживать свои эмбрионы с помощью процедуры, называемой криоконсервацией. В лабораторных условиях женская яйцеклетка оплодотворяется мужским сперматозоидом, образовавшийся эмбрион замораживается для последующего проведения для процедуры ЭКО.

Директор ГАК «Народный фронт» профессор Желько Микович отметил, что очень доволен работой своих белградских коллег, отметив, что ребенок родился абсолютно здоровым при весе в 3 килограмма 920 граммов.

«Это первый ребенок из замороженного эмбриона, появившийся на свет в нашем учреждении. Год назад, подключив вплотную к работе команду врачей, специализирующихся на искусственном оплодотворении, мы изменили способ замораживания и размораживания эмбрионов. Вскоре после этого изменения нам удалось получить первую успешную беременность и ребенка, который родился три дня назад. В ближайшие месяцы мы ожидаем рождения еще 10 детей, зачатых с помощью использования нового метода», – сказал он.

Профессор Микович подчеркнул, что, помимо усовершенствования специальной методики, клинике также пришлось приобрести современное оборудование, средства на закупку которого обеспечило министерство здравоохранения Сербии. В прошлом году «Народный фронт», являющийся самым престижным роддомом в Сербии, закупил 17 специальных мини-инкубаторов, три больших инкубатора, микроскопы, два сверхсовременных аппарата УЗИ, две специальные камеры, а количество специалистов-эмбриологов увеличилось с трех до пяти.

К концу 2021 года, по словам Миковича, сербские врачи планируют увеличить число попыток искусственного оплодотворения более чем вдвое, до 550 – 600 процедур в год.

Сербским врачам удалось сократить ожидания пациентов. Весь процесс момента поступления пациента в клинику и проверки анализов до начала процедуры ЭКО занимает не более двух месяцев – так же, как и во всех клиниках мира. Кроме того, в Сербии пары имеют право на три бесплатные попытки искусственного оплодотворения с использованием размороженных эмбрионов за счет средств Республиканского фонда медицинского страхования.

Заморозить эмбрионы за счет государства в Сербии стало возможно с середины 2018 года. Первый ребенок с применением этого метода родился в Клиническом центре города Крагуевац в конце марта этого года.

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 10.08.21

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