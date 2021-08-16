Сербия готова к новой прививочной кампании

Завтра, 17 августа, в Сербии планируется начать новую прививочную кампанию от коронавируса – третьей дозой вакцины. Об этом сообщила член кризисного штаба по борьбе с Covid-19, министр труда и социальной защиты Сербии Дария Кисич-Тепавчевич.

Предполагается, что третью дозу в первую очередь получат граждане со сниженным иммунитетом: с различными иммунодефицитными состояниями и граждане старше 70 лет. Остальные могут сделать третью прививку на основании личного запроса, если с момента вакцинации прошло шесть месяцев, передает «Балканист.ру».

Министр, ссылаясь на опыт других стран, пояснила, что препараты можно комбинировать и не обязательно прививаться той же вакциной, что и ранее. «Некоторые страны уже провели вакцинацию третьей дозой – Турция, Эмираты, Великобритания, Венгрия, и там использовались различные комбинации препаратов. Например, в Турции 6,5 млн человек сделали третью прививку, и результаты исследования, которые будут опубликованы в ближайшие несколько дней, говорят о том, что в случаях, когда были использованы три дозы китайского препарата, отмечалась несколько большая эффективность, чем при комбинации китайской вакцины и вакцины Pfizer», – пояснила Кисич-Тепавчевич.

Между тем, если кто-то получил первый и второй компоненты российской вакцины «Спутник V» и намерен выбрать ее и в третий раз, то им следует привиться первым компонентом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 16.08.21

Правительство в отставку! В Северной Македонии противники вакцинации вышли на акцию протеста. / Устрашение и дестабилизация: военные учения в Косово – тревожный сигнал для Белграда и Москвы. / Россиянам разрешили въезд в Венгрию без прививки от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»