«Прислужническая соцсеть»: Twitter ввел цензуру в Сербии

Соцсеть Twitter начала маркировать ряд сербских СМИ как «сотрудничающие с правительством Сербии». В правительстве страны заявили о недопустимости такой цензуры, а президент Сербии Александр Вучич сказал, что отметка для прессы может являться высшим признанием со стороны его политических противников, передает «Балканист.ру».

Сербский лидер отметил, что сотрудничать с правительством, а не с ворами, олигархами и преступниками – это нормально. «Вопрос в том, кто на самом деле настоящий цензор. Поэтому я жду, когда и мне заблокируют аккаунт (в «Tвиттере»), и я стану ещё одним «Трампом» в мире, и все увидят, как это «хорошо», когда пресс-секретари «Талибана» (организация запрещена в РФ) обладают свободным доступом к этой свободомыслящей, или, как некоторые бы сказали, прислужнической соцсети. Я служить олигархам не стану. Поздравляю все СМИ, которые продолжают распространять идеи свободомыслия, и желаю им успеха!» – заявил Вучич.

«К слову, мы и не финансируем большинство тех СМИ, которые получили маркировку, так что этот шаг можно считать высшим признанием», – подчеркнул президент Сербии.

Министерство культуры и информирования Сербии со своей стороны назвало цензурой действия администрации Twitter, обозначившего ряд частных и государственных сербских СМИ как «сотрудничающих с правительством страны».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 17.08.21

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