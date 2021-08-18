Нарушение международного права: США снова создают напряженность на Балканах

Требование США разместить афганских беженцев на территории самопровозглашенной республики Косово является грубым нарушением норм международного права и Резолюции 1244 Совета безопасности ООН. Такое мнение высказали сербские эксперты, комментируя планы Вашингтона по очередной дестабилизации балканского региона, передает «Балканист.ру».

В частности, историк, публицист Срджа Трифкович подчеркнул, что в данной ситуации Сербия должна призвать к неукоснительному соблюдению документа, гарантирующего суверенитет и территориальную целостность Сербии. «Воспользуются ли США готовностью Косово принять мигрантов или нет, самим запросом они уже оказали себе медвежью услугу, и предоставили Белграду ещё один аргумент в пользу того, чтобы перенести обсуждение косовской проблемы из Брюсселя на поля Совета Безопасности ООН», – считает Трифкович.

По его оценке, в сложившейся ситуации Сербия получила еще больше возможностей для геополитических маневров. «Коллапс позиций США в Афганистане, – которые они выстраивали 20 лет, вкачав 88 млрд долларов в инфраструктуру и армию, – повлечет дальнейшую потерю американцами репутации и укрепит позиции руководства Сербии в противостоянии любому давлению и защите своих национальных интересов», – сказал эксперт.

Политолог Драгомир Анджелькович со своей стороны обратил внимание, что согласие Албании, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово принять афганских беженцев создаст проблемы для всего региона. Велика вероятность, что вместе с ними на Балканы прибудут вербовщики от «Tалибана», ИГ, «Аль-Каиды» (все организации, запрещенные в РФ), которые явно имеют поддержку албанцев, которые массово участвуют в деятельности этих запрещённых организаций.

«Безусловно, для Сербии это может стать возможностью ещё раз указать миру на участие албанцев в экстремистских организациях. Их представители могут воспользоваться новой волной миграционного кризиса и создать в Европе свои ячейки», – пояснил Анджелькович.

Как полагает эксперт, хотя Белград уже давно испытывает давление со стороны международного сообщества, сейчас позиции США слабее по сравнению с 2008 годом, когда Косово провозгласило независимость. «Сербия выстоит и сейчас, несмотря ни на что», – уверен политолог.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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