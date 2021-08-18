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Среда, 18 августа 2021, 16:02 мск

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«Позор на голову»: глава МВД Сербии обрушился с критикой на премьер-министра Черногории

Фото: официальный сайт президента Сербии

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин выступил с жестким заявлением в адрес премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича, который накануне переговоров с сербским лидером Александром Вучичем попытался публично оправдаться за принятие резолюции «геноциде» в Сребренице, где говорится о вине сербского народа в ходе гражданского конфликта времен распада Югославии.

«Поддержка правительством решения президента Черногории Мило Джукановича объявить сербского посла персоной нон-грата – ни что иное, как желание унизить Сербию. Передача вакцин, пожертвованных Сербией Черногории, в руки так называемой «косовской армии», которую Сербия не признает и которой не может существовать согласно Резолюции 1244 СБ ООН, – это желание унизить Сербию. Вы хотели именно этого, когда приняли Резолюцию по Сребренице, этого вы добиваетесь, избегая урегулирования положения Cербской православной церкви в Черногории», – заявил Вулин.

При этом глава МВД Сербии пояснил, кто на самом деле понёс репутационные потери в результате этих действий черногорских властей. «Черногория неспособна унизить Сербию. Черногорское правительство привлекло позор на свою голову», – указал министр внутренних дел Сербии.

Белград, Катарина Лане

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