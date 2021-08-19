Сербия готова временно принять беженцев из Афганистана. Как заявил президент страны Александр Вучич, это не станет проблемой.

«Давайте вести себя как люди. Сербия не станет стоянкой для иностранцев, но беженцы… Как мы можем закрыть двери молодым, женщинам, детям, младенцам? Я не считаю, что это может быть для нас проблемой. Эти люди – беженцы. Кадры, как они падали с самолёта, олицетворяют крах современного мира», – цитирует президента Сербии «Балканист.ру».

Ранее Северная Македония, Хорватия, Албания и самопровозглашенная республика Косово согласились временно разместить у себя ограниченное количество мигрантов из Афганистана, спасающихся от режима «Талибана» (радикального движения, запрещённого в РФ). Черногория, поддержав международную декларацию об обеспечении мирной эвакуации афганских граждан, принимать беженцев отказалась.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.08.21

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