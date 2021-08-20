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Пятница, 20 августа 2021, 14:36 мск

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Сербия поможет Зимбабве вакциной от коронавируса

Фото: официальный сайт президента Сербии

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович подписал в столице Зимбабве соглашение о безвозмездной передаче этой стране 30 тысяч доз вакцин. Белград отправит вакцину российскую вакцину «Спутник V», производство которой недавно началось в Сербии, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что Сербия также окажет Зимбабве гуманитарную помощь в виде 65 тонн продуктов питания.

Предполагается, что в следующие два дня глава МИД Сербии посетит Замбию, Анголу и Намибию. Ранее министр побывал с визитом в Кении.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.08.21

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Метки / Сербия

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