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Вторник, 24 августа 2021, 17:28 мск

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Как в Швейцарии: президент Сербии оценил новый участок высокоскоростной железной дороги

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в социальных сетях

В Сербии завершено строительство участка высокоскоростной железной дороги, которая свяжет Белград и Нови-Сад на севере страны. На церемонии приемки в эксплуатацию президент Сербии Александр Вучич отметил, что новая магистраль «выглядит неординарно», и сравнил ее с железными дорогами Швейцарии.

Как пишет «Балканист.ру», строительство участка Стара-Пазова – Нови-Сад, которое вела российская компания «РЖД Интернешнл», завершилось соединением железнодорожного полотна на виадуке в пойме реки Дунай. За укладкой последнего звена путей наблюдали лично президент Сербии Александр Вучич и глава «РЖД» Олег Белозеров.

Комментируя ход работ, сербский лидер заявил, что грандиозная стройка на самом красивом участке дороги от Белграда до границы с Венгрией подходит к концу, и уже через полгода граждане смогут совершать поездки по новой магистрали из столицы в главный город Воеводины.

Как отметил Вучич, путешественники смогут оценить не только живописные пейзажи и панораму Дуная, но и величественные инфраструктурные объекты – галерею, виадук, тоннель. «Я очень рад, что менее чем через шесть месяцев люди смогут выбирать, по какой скоростью им ехать по этой железной дороге – 200 или 120 километров в час. Они смогут наслаждаться не только природой, но и удобствами объектов на пути», – сказал президент.

По его словам, Сербию ждет многолетнее сотрудничество с российским «РЖД».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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