Британский актер решил стать гражданином Сербии

Британский актер Джон Чаллис, известный по роли Терренса Oбри «Бойси» в сериале BBC «Только дураки и лошади», направил запрос на получение гражданства Сербии. Как пишет «Балканист.ру», в правительстве Сербии и администрации Белграда выразили артисту полную поддержку.

«От лица администрации Белграда я написал рекомендательное письмо, где выразил поддержку идее предоставить сербское гражданство Джону Чаллису, потому что он многое сделал для продвижения Сербии в Великобритании. Он фактически стал белградцем, когда снял свой фильм «Бойси в Белграде». Глава правительства Ана Брнабич также поддержала инициативу предоставления гражданства британскому актёру. Добро пожаловать домой, Бойси!» – прокомментировал ситуацию заместитель мэра Белграда Горан Весич.

79-летний актёр после посещения посольства Сербии в Лондоне опубликовал в соцсетях фотографию своего автомобиля с номерным знаком «Сербия».

Стоит отметить, что в 2020 году Чаллис снял документальный фильм «Бойси в Белграде» и признался, что Сербия покорила его сердце. Сериал «Tолько дураки и лошади», в котором играл артист, демонстрировался в Сербии в 1990-е годы и стал настолько популярным, что многие сербы выучили английский язык.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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