В Сербии мусульмане взбунтовались против гимна страны

Бошняцкий национальный совет (БНС), представляющий интересы мусульман в Сербии, выступил с критикой решения сербского министра образования Бранко Ружича начать новый учебный год в школах с исполнения гимна страны. Как считает совет, государственный гимн Сербии «Боже правде» на школьных линейках первого сентября является якобы проявлением «неуважения различий и провокацией в отношении несербских народов».

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что бошняки (придуманное во второй половине 1990-х годов самоназвание мусульман Боснии и Герцеговины и Сербии, – прим. ред) не воспринимают нынешний гимн Сербии как государственный. Для них, по словам составителей документа, «Боже правде» является исключительно гимном сербского народа. При этом БНС призвал администрации учебных заведений начать учебный год «достойно», уважая различия и «не провоцируя бошняцких детей и учителей».

«Бошняки Санджака – цивилизованный, культурный, мирный европейский народ, являющийся коренным в этой области. Народ, который на протяжении веков демонстрирует стремление жить в мире со всеми другими народами и уважать государство, в котором она живет. Мы ожиданием, что государство ответит взаимным уважением к бошнякам и их чувствам. Уважение – это двусторонний процесс, вас будут уважать так же, как вы уважаете других. В данном случае указ министра начать учебный год с исполнения сербского гимна нами рассматривается, как неуважение к различию и провокация в отношении несербских народов», – подчеркивается в заявлении БНС.

Как считает совет, Ружич как первый вице-премьер Сербии должен выступить с инициативой по принятию новых государственных символов страны, которые будут в равной степени уважать все народы и меньшинства Сербии.

«Гимн «Боже правде» является отражением исключительно сербской идентичности и общесербского жизненного пространства, исключающим все остальные народы, поэтому он неприемлем для бошняков», – заявил бошняцкий нацсовет.

Напомним, согласно недавнему указу министра образования Сербии, новый учебный год, впервые в новейшей истории страны, должен был начаться в школах с исполнения государственного гимна «Боже правде».

Среди сербских мусульман, компактно проживающих на юго-западе страны, в регионе Санджак (Рашская область – серб.) традиционно сильны националистические настроения подпитываемые из Боснии и Герцеговины по линии Партии демократического действия при внешней поддержке Турции.

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 31.08.21

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