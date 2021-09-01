В Сербии готовы ввести уголовную ответственность за оскорбление государственного гимна

Депутат Народной Скупщины Сербии Владимир Джуканович предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление государственного гимна страны. Таким образом парламентарий от правящей Сербской прогрессивной партии отреагировал на заявления в оппозиционных СМИ, передает «Балканист.ру».

«Пока положить конец оскорблениям гимна «Боже правде». Заявление, прозвучавшее в эфире Nova S, является позорным и скандальным. Республика Сербия должна предусмотреть уголовную ответственность в отношении всех тех, кто ругает наш гимн последними словами!» – заявил Джуканович.

Поводом для такой инициативы стала реакция оппозиции на решение ввести с 1 сентября в школах исполнение гимна Сербии. В прямом эфире телеканала Nova S, который финансируется медиамагнатом, экс-мэром Белграда Драганом Джиласом, журналистка Александра Гловацки назвала государственный гимн Сербии «песенкой из спектакля», положенной на мелодию, «которая вообще не обладает характером гимна», и заявила, что он «отсылает в XIX век», а сам текст «никто не в состоянии выучить».

Стоит отметить, что недовольство исполнением гимна в школах высказали в Санджаке – регионе компактного проживания бошняков. Бошняцкий национальный совет (БНС), представляющий интересы мусульман в Сербии, назвал исполнение гимна Сербии 1 сентября проявлением «неуважения различий и провокацией в отношении несербских народов».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 01.09.21

«Европейский Ухань»: косовские элиты возмущены бездействием «премьера» Курти. / Первая партия вакцины «Спутник V» сербского производства успешно прошла проверку. / В Сербии мусульмане взбунтовались против гимна страны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»