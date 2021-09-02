Сербия готовится к новой волне коронавируса

В Сербии начал работу третий с начала пандемии коронавируса госпиталь. Больничный комплекс, который стал самым современным в стране, возвели в Нови-Саде за рекордные четыре месяца. Сегодня в церемонии его открытия приняла участие премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Это больница общего профиля. Она еще послужит гражданам, когда мы победим эпидемию. Для этого нам необходимо создать коллективный иммунитет. Сейчас у нас привиты 51,6% жителей, но этого мало. Нужно, чтобы граждане вакцинировались активнее», – цитирует ее слова «Балканист.ру».

Брнабич также отметила, что благодаря новой больнице в сфере здравоохранения появились новые рабочие места, а с 1 января 2022 года всем медикам поднимут зарплаты.

Новый больничный комплекс, площадь которого составляет 19 500 к м, стал самым современным в стране. Здесь будет собственный банк крови. Работать в клинике будут более тысячи сотрудников, а первые пациенты прибудут завтра, 3 сентября.

Как отмечает «Балканист», Сербия заблаговременно готовится к очередной волне коронавируса. В стране, помимо открытия новых больниц, налажено собственное производство российской вакцины «Спутник V».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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