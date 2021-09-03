Сербия не откажется от кириллицы

Правительство Сербии утвердило законопроект по защите и развитию сербского языка и кириллицы как традиционного вида письменности. Документ предусматривает дополнительные меры, направленные на сохранение традиционных культурных ценностей, передает «Балканист.ру».

Согласно законопроекту, все организации, созданные при участии государства, будут обязаны использовать кириллический алфавит. Для частного сектора предусмотрены стимулирующие меры при переходе на кириллицу.

Для государственных, краевых и местных органов власти обязанность использовать кириллический алфавит уже предусмотрена законом об служебном использовании языка и алфавита.

Как ожидается, парламенты Сербии и Республики Сербской утвердят этот законопроект 15 сентября – в День национального единства, который является общим государственным праздником.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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