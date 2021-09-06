Милорад Додик: Сербскую православную церковь критикуют политики, партии которых созданы в мечети

Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик выступил с жесткой критикой в адрес лидера мусульман БиГ, председателя Партии демократического действия (ПДД) Бакира Изетбеговича после его заявления о вмешательстве Сербской православной церкви в политику в связи со скандалами в Черногории вокруг интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.

Накануне Изетбегович заявил, что «когда религиозные сообщества вмешиваются в политику, это наносит ущерб миру и человеческим жизням, а Сербская православная церковь упорно делает это уже почти два столетия». Комментируя это высказывание, Додик обратил внимание, что лидер мусульман-бошняков – последний человек в мире, который может говорить о вмешательстве религиозных сообществ в политическую жизнь, поскольку партия его покойного отца, которую он унаследовал, практически была создана в мечети, где также наращивает число своих сторонников.

Додик подчеркнул, что Изетбегович по-прежнему использует мечети как трибуну для партийных и политических посланий, и что именно мечеть в БиГ определяет победителя среди бошняцких политических структур. «Если здесь и существует религиозное сообщество, которое призывает к миру и сосуществованию, то это Сербская православная церковь (СПЦ), которая выполняет свою христианскую миссию согласно пожеланиям общества, не угрожая никому. В БиГ же шум чаще всего поднимался из-за позиции исламской общины, но никогда из-за позиции СПЦ. Понятно, по какому адресу проживает нетерпимость», – подчеркнул сербский политик.

Партия демократического действия (Stranka Demokratske Akcije, SDA) была основана в мае 1990 года на съезде в Сараево как объединение граждан мусульманского вероисповедания. Основателем и лидером партии долгое время был Алия Изетбегович, последний председатель Президиума союзной республики Босния и Герцеговина в составе бывшей Югославии. Именно Алия Изетбегович несёт главную ответственность за начало гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992 году.

Баня-Лука, Олег Хавич

Баня-Лука. Другие новости 06.09.21

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