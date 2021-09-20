Россияне в Сербии активнее всего голосовали за «ЕР» и КПРФ

На выборах депутатов Госдумы граждане РФ, проживающие в Сербии, активнее всего поддерживали «Единую Россию» и КПРФ. Партия власти получила 32,44% голосов, коммунисты – 28,89%.

При этом, как пишет «Балканист.ру», партия «Новые люди» оказалась на третьем месте – за нее отдали голова 6,89% избирателей. Далее следует ЛДПР (6,44%) и «Справедливая Россия – За правду» (6,22%).

Остальные партии не набрали необходимого для прохождения в Госдуму процента голосов. В выборах приняли участие 450 официально зарегистрированных в Сербии россиян.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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