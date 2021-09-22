Он «искренний» друг: президент Сербии ответил на обвинения хорватского лидера

Загреб очень болезненно переживает экономические успехи Белграда. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя обвинения главы Хорватии Зорана Милановича, который сказал, что нынешний сербский лидер был «одним из главных подстрекателей войны в 90-е».

«Я понимаю Милановича, он «искренний» друг Сербии и «желает» видеть её среди членов Евросоюза. Ему мешаю я, и эту проблему мы решим. Факт в том, что Сербия обгонит Хорватию по темпам экономического роста, и они это поняли. Осталось дождаться момента, когда это произойдёт. На его низкие и поверхностные оскорбления отвечать не буду. Миланович – выбор и лицо народа, а унижать народ мне никогда бы не пришло в голову», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

В то же время министр внутренних дел Сербии Александр Вулин со своей стороны обратил внимание, что в Хорватии «есть политики, которые открыто проводят усташскую, нацистскую политику, а есть те, кто делает это исподтишка». «Миланович признал свои усташские корни, не зная, что разговор с так называемыми хорватскими «патриотами» записывается. А то, что Миланович является одним из самых глупых хорватских политиков, он доказал ещё в 2015 году, когда попытался закрыть границы для сербов. Впрочем, он подтверждает это каждый раз своими выпадами против Сербии», – сербский министр.

Ранее Миланович тепло принял в Хорватии президента Черногории Мило Джукановича. Основную часть времени два лидера обсуждали Сербию и «грозящую с ее стороны опасность».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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