Сербия начала переговоры о покупке лекарства от коронавируса

Белград начал переговоры о покупке дорогостоящих инновационных препаратов от коронавируса. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич во время визита в Дубай. По его словам, борьба с ковидом стала одной из тем его переговоров с престолонаследником Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), шейхом Мохаммедом бин Зайед аль-Нахайяном.

Вучич уточнил, ОАЭ уже заказали первые партии дорогого лекарства от Covid-19. «Речь о новых инновационных препаратах, которые хорошо защищают от коронавируса. Мы ведем переговоры и с Pfizer о приобретении очень дорогих таблеток. Жизнь – самое дорогое и самое главное», – цитирует президента Сербии «Балканист.ру».

Вучич пояснил, что лечение пациентов с коронавирусом, попавших в реанимацию, обходится бюджету страны очень дорого. «Расходы на содержание одного пациента в реанимации ужасно высоки, в нашей стране один день пребывания [там] может стоить больше тысячи евро», – пояснил президент Сербии, подчеркнув важность эффективного препарата от коронавируса.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 01.10.21

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