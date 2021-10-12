Сербский генерал Лукич вышел на свободу из гаагской тюрьмы

Генерал Сретен Лукич, возглавлявший в конце 1990-х штаб МВД Сербии в Косово и Метохии, вышел на свободу из тюрьмы Схевененген в Нидерландах, где отбыл две трети тюремного заключения по приговору Гаагского трибунала по обвинению в ряде преступлений во время косовского конфликта.

Как пишет «Балканист.ру», генерал Лукич был взят под стражу после «Бульдозерной революции» 2000 года – новые прозападные власти Сербии в 2003 году выдали его и еще трех высокопоставленных генералов армии и МВД в Гаагу. Трибунал по бывшей Югославии Лукича виновным в организации принудительного выселения гражданских лиц, совершении серии убийств, преследовании гражданских лиц по политическим, национальным и религиозным мотивам и нарушении международных законов о ведении боевых действий.

Изначально трибунал приговорил генерала к 22 годам тюремного заключения, однако после апелляции срок наказания был сокращен до 20 лет. Почти все это время – 15 лет – генерал Лукич провел в тюрьме в Польше, потом он был переведен в гаагскую тюрьму Схевененген, поскольку по польским законам отбыл максимально возможный срок за преступления, в которых был признан виновным.

Гаагский трибунал противился досрочному освобождению Лукича, подыскивая иную страну, в которую можно было отправить сербского генерала «досиживать» полный срок. Тем не менее, после двух лет неопределенности генерал все-таки вышел на свободу и вернулся на родину.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

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