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Пятница, 22 октября 2021, 18:00 мск

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«Отчет прекрасен»: в Сербии довольны докладом Еврокомиссии

Фото: ec.europa.eu

Новый отчет Европейской комиссии об экономической ситуации в Сербии оказался самым благоприятным по сравнению с предыдущими. Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали, подчеркнув, что удовлетворен содержанием документа и представленными в нем оценками.

По его словам, Еврокомиссии подтвердила, что переговоры между Сербией и ЕС, касающиеся сферы финансов, – в частности, по вопросам налогов, таможни и рынка капитала, – «идут должным образом», а по некоторым позициям даже «превосходят ожидания».

«Я доволен. Отчет прекрасен и как никогда благоприятен для нашей экономики и особенно налоговой политики. Они [европейцы] высоко оценили сербскую экономику и все меры, принятые правительством Сербии как в прошлом, так и в этом году, которые направлены на уменьшение негативных последствий пандемии коронавируса», – отметил министр финансов Сербии, обратив внимание на ряд крупных инфраструктурных проектов, которые реализуется в стране.

«Сегодня у нас есть новая Сербия, новое качество жизни, новая картина и новый имидж страны, за которые мы боролись. С этим согласилась и Европейская комиссия», – подытожил Мали.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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