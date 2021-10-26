Антиковидный бунт в Сербии возглавил косовский албанец: провокатор задержан

В Белграде арестован один из руководителей несанкционированной акции протеста против введения в Сербии ковид-пропусков. Как пишет «Балканист.ру», организатором провокации оказался 35-летний уроженец Приштины, албанец Джемшит Арифи.

Как сообщается, на момент задержания Арифи не имел при себе документов, его личность удалось идентифицировать после того, как он был доставлен в полицейский участок муниципалитета Стари Град.

Правоохранительные органы установили, что задержанный принимал активное участие в управлении собравшейся на протест толпой и организации блокады дорожного движения на нескольких центральных улицах Белграда.

При этом выяснилось, что Арифи не имеет регистрации по месту жительства в Сербии. К разбирательству по его делу будет подключено Агентство безопасности Сербии и Служба по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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